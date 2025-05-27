Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 27 мая

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 27 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Волковском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, и Волоколамском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Напомним, Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.