Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 21 октября

Во вторник вечером, 21 октября, загруженность дорог Московской области составила шесть баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными из-за возможных осадков, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее подмосковный Минтранс напомнил пешеходам правила поведения на дорогах.