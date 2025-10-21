Минтранс Подмосковья напомнил пешеходам правила поведения на дорогах

Специалисты Министерства транспорта Московской области напомнили ключевые правила безопасности на дороге. С 1 по 19 октября в регионе зарегистрировали 186 автомобильных аварий, причем в 76 из них участвовали пешеходы.

В результате дорожно-транспортных происшествий 15 человек погибли, а 68 получили травмы.

«Среди раненых — 10 детей. Это самый аварийный вид ДТП в октябре. Осенью количество аварий с пешеходами зачастую растет, в том числе из-за сокращения светового дня и осадков», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Из 76 наездов на пешеходов только 31 произошел непосредственно на переходах, в результате чего погибли три человека, а 33 получили травмы. В то же время вне специально оборудованных переходов зафиксировали 45 аварий — погибли 13 человек, а еще 35 пострадали.

Ведомство обращает особое внимание участников дорожного движения на необходимость повышенной бдительности и осторожности, особенно в темное время суток, на которое приходится 55% всех наездов.

Наиболее опасным временным промежутком считаются вечерние часы — с 18:00 до 20:00. Самым опасным днем недели с начала октября оказалось воскресенье, когда случалось больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Специалисты настоятельно рекомендуют при пересечении проезжей части пользоваться только оборудованными переходами. Перед выходом на дорогу следует посмотреть по сторонам и убедиться, что все транспортные средства остановились, после чего начать движение спокойным шагом, а не бегом.

Вечером и ночью желательно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее для водителей.

Кроме того, в министерстве напомнили о недопустимости прогулок вдоль проезжей части или по ней в темное время.