Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 21 февраля

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 21 февраля. Движение затруднено на Ленинградском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Дмитровском шоссе и на съездах с МКАД. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах на фоне гололедицы, соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

Очередной этап реконструкции Каширского шоссе начался в Ленинском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до 2026 года там построят путепроводы и развязки, а также организуют бессветофорное движение на некоторых участках — все это позволит водителям значительно сэкономить время в пути до Видного и Москвы.