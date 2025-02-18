Новый этап реконструкции Каширского шоссе начался в Подмосковье. Как это будет?

Очередной этап реконструкции Каширского шоссе начался в Ленинском округе. До 2026 года там построят путепроводы и развязки, а также организуют бессветофорное движение на некоторых участках — все это позволит водителям значительно сэкономить время в пути до Видного и Москвы. О том, как изменится дорога в ближайшее время, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Больше никаких пробок

Пробки на Каширском шоссе стали серьезной проблемой для водителей. Сейчас они проводят в заторах до полутора часов. Решить эту проблему поможет масштабная реконструкция, в ходе которой на дороге появятся разворотные петли, новые путепроводы, эстакады и подземные пешеходные переходы.

После завершения работ время в пути до Москвы и Видного будет составлять не более 20 минут. В среднем пропускная способность шоссе увеличится на 25-30%. Изменения почувствуют 500 тысяч человек.

Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе

Во время четвертого этапа на шоссе пройдут большие изменения. Так, на пересечении с Белокаменным шоссе возведут удобную развязку. В нее войдут путепровод длиной 191 метр, который позволит перераспределить транспортные потоки. На нем организуют бессветофорное движение. Эти работы планируют завершить во втором квартале 2026 года.