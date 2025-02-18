Новый этап реконструкции Каширского шоссе начался в Подмосковье. Как это будет?

Андрей Воробьев: начался четвертый этап реконструкции Каширского шоссе

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Очередной этап реконструкции Каширского шоссе начался в Ленинском округе. До 2026 года там построят путепроводы и развязки, а также организуют бессветофорное движение на некоторых участках — все это позволит водителям значительно сэкономить время в пути до Видного и Москвы. О том, как изменится дорога в ближайшее время, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Больше никаких пробок

Пробки на Каширском шоссе стали серьезной проблемой для водителей. Сейчас они проводят в заторах до полутора часов. Решить эту проблему поможет масштабная реконструкция, в ходе которой на дороге появятся разворотные петли, новые путепроводы, эстакады и подземные пешеходные переходы.

После завершения работ время в пути до Москвы и Видного будет составлять не более 20 минут. В среднем пропускная способность шоссе увеличится на 25-30%. Изменения почувствуют 500 тысяч человек.

Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе

Во время четвертого этапа на шоссе пройдут большие изменения. Так, на пересечении с Белокаменным шоссе возведут удобную развязку. В нее войдут путепровод длиной 191 метр, который позволит перераспределить транспортные потоки. На нем организуют бессветофорное движение. Эти работы планируют завершить во втором квартале 2026 года.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Кроме того, на дороге появятся дублеры и разворотные участки. Благодаря им станут доступнее деревни Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево, город Видное, а также поселок Петровское. Водители смогут сэкономить в пути до 15 минут.

Что еще изменится?

Предыдущие этапы реконструкции еще продолжаются. Так, еще одна развязка появится между Володарским и Каширским шоссе. Этот участок станет доступен водителям уже весной этого года.

«Сейчас строители завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через А-105, работают на соединительном участке между путепроводами через А-105 и Каширское шоссе», — сказал губернатор.

До 2026 года на шоссе обустроят еще несколько важных объектов. Это путепровод через трассу А-105 в районе деревни Апаринки, а также подземные пешеходные переходы и разворотные петли.

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