Новый этап реконструкции Каширского шоссе начался в Подмосковье. Как это будет?
Андрей Воробьев: начался четвертый этап реконструкции Каширского шоссе
Очередной этап реконструкции Каширского шоссе начался в Ленинском округе. До 2026 года там построят путепроводы и развязки, а также организуют бессветофорное движение на некоторых участках — все это позволит водителям значительно сэкономить время в пути до Видного и Москвы. О том, как изменится дорога в ближайшее время, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Больше никаких пробок
Пробки на Каширском шоссе стали серьезной проблемой для водителей. Сейчас они проводят в заторах до полутора часов. Решить эту проблему поможет масштабная реконструкция, в ходе которой на дороге появятся разворотные петли, новые путепроводы, эстакады и подземные пешеходные переходы.
После завершения работ время в пути до Москвы и Видного будет составлять не более 20 минут. В среднем пропускная способность шоссе увеличится на 25-30%. Изменения почувствуют 500 тысяч человек.
Четвертый этап реконструкции Каширского шоссе
Во время четвертого этапа на шоссе пройдут большие изменения. Так, на пересечении с Белокаменным шоссе возведут удобную развязку. В нее войдут путепровод длиной 191 метр, который позволит перераспределить транспортные потоки. На нем организуют бессветофорное движение. Эти работы планируют завершить во втором квартале 2026 года.
Кроме того, на дороге появятся дублеры и разворотные участки. Благодаря им станут доступнее деревни Дыдылдино, Пуговичино, Таболово, Тарычево, город Видное, а также поселок Петровское. Водители смогут сэкономить в пути до 15 минут.
Что еще изменится?
Предыдущие этапы реконструкции еще продолжаются. Так, еще одна развязка появится между Володарским и Каширским шоссе. Этот участок станет доступен водителям уже весной этого года.
«Сейчас строители завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через А-105, работают на соединительном участке между путепроводами через А-105 и Каширское шоссе», — сказал губернатор.
До 2026 года на шоссе обустроят еще несколько важных объектов. Это путепровод через трассу А-105 в районе деревни Апаринки, а также подземные пешеходные переходы и разворотные петли.