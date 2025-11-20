Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 20 ноября

Загруженность дорог Московской области вечером 20 ноября составила шесть баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Сегодня утром девять машин попали в три ДТП на МКАД. Все они случились на 63-м километре внешней стороны автодороги. Никто не пострадал.