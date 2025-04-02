Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 2 апреля. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Варшавском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и держать дистанцию.

Ранее глава регионального Минтранса Марат Сибатулин доложил губернатору Андрею Воробьеву, как трансформируется общественный транспорт в Подмосковье. По его словам, с начала года компания «Мострансавто» приняла на работу более 250 водителей и вывела на линии еще 69 автобусов.