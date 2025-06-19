Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 19 июня

Вечером в четверг, 19 июня, загруженность дорог в Московской области составила шесть баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве попросили водителей сохранять особую внимательность и аккуратность из-за осадков и сильного ветра, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Дорожники призвали не парковать машины около ненадежных конструкций и рядом с деревьями.

Сегодня в Балашихе стартовала профилактическая акция. Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей ПДД среди автолюбителей и пешеходов.