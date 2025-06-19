Пешеходам напомнили правила поведения возле проезжей части в Балашихе

Автоинспекторы в Балашихе запустили профилактическую акцию «Пешеход». Ее цель — сократить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В рамках акции сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах. Особое внимание уделят соблюдению правил дорожного движения вблизи перекрестков, дворов, остановок общественного транспорта и образовательных учреждений.

Автоинспекторы обращаются к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и быть предельно внимательными на пешеходных переходах. Пешеходам напоминают: переходите дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности, и строго следуйте сигналам светофора. В темное время суток обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде — это значительно снижает риск аварий.