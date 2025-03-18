Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 18 марта

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 18 марта. В Минтрансе региона отметили, что основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе.

Движение также затруднено на Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать ПДД и держать дистанцию.

Ранее глава регионального Минтранса Марат Сибатулин доложил губернатору Андрею Воробьеву о трансформации общественного транспорта в Подмосковье. По его словам, компания «Мострансавто» провела большую работу по улучшению качества обслуживания маршрутов.