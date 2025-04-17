Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 17 апреля

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 17 апреля. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. Ведомство призывает водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее Андрей Воробьев назвал преимущества Подмосковья перед столицей. По словам губернатора, Московская область в хорошем темпе создает рабочие места и строит частные и государственные индустриальные парки.