17 апреля 2025 18:50 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 17 апреля Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 17 апреля. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. Ведомство призывает водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и избегать резких маневров.
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