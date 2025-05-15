Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 15 мая

Вечерние пробки в Москве
Фото: Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 15 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Волковском и Носовихинском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение также затруднено на Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Напомним, Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев.

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