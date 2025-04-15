15 апреля 2025 20:16 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 15 апреля Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 15 апреля. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Новорижском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и держать дистанцию.
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