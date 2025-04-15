Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 15 апреля

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 15 апреля. Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорижском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и держать дистанцию.

Ранее Андрей Воробьев назвал преимущества Подмосковья перед столицей. По словам губернатора, Московская область в хорошем темпе создает рабочие места и строит частные и государственные индустриальные парки.