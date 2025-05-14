Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 14 мая

Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 14 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Волковском и Носовихинском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о реконструкции Володарского шоссе. По его словам, чтобы разгрузить дорогу, предусмотрели два этапа. Первый из них завершили к 2022 году, сейчас в работе — второй, финальный.