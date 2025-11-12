Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 12 ноября

Загруженность дорог в Подмосковье оценили в шесть баллов вечером 12 ноября. Заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение также затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и держать дистанцию.

Ранее Андрей Воробьев призвал завершить программу ремонта дорог в Подмосковье к зиме. В регионе регулярно обновляют покрытие, заменяют знаки и светофоры, обустраивают освещение и шумозащитные экраны. Все это направлено на повышение безопасности жителей и гостей Московской области.