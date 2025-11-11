Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 11 ноября

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 11 ноября. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском и Можайском шоссе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Движение также затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее Андрей Воробьев призвал завершить программу ремонта дорог в Подмосковье к зиме. В регионе регулярно обновляют покрытие, заменяют знаки и светофоры, обустраивают освещение и шумозащитные экраны. Все это направлено на повышение безопасности жителей и гостей Московской области.