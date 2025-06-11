11 июня 2025 19:19 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 11 июня Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 11 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Каширском, Дмитровском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком и Волоколамском шоссе. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.
Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье
усилят безопасность на железной дороге. Для этого в регионе построят еще шесть пешеходных переходов.
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