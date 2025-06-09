Андрей Воробьев: еще 6 пешеходных переходов через ж/д пути построят в Подмосковье

Безопасность на железной дороге усилят в Подмосковье. В регионе построят еще шесть пешеходных пешеходов, оснащенных лифтами и подъемниками. Кроме того, на станциях увеличат количество рейдов, чтобы избежать несчастных случаев с зацеперами, рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Протяженность железнодорожных путей в Подмосковье превышает 3,3 тысячи километров. На территории региона находится 471 станция и более 1,2 тысячи пешеходных переходов. Ежегодно на них проводят работы, направленные на повышение безопасности пассажиров. Благодаря этому за последние четыре года количество несчастных случаев уменьшилось почти на 30%.

«Мы сделали эту работу комплексной, учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья. Проводим ее совместно с РЖД», — сказал губернатор.

Так, за последние годы в Подмосковье построили семь надземных пешеходных переходов через пути, установили свыше 12 километров ограждений, а также более 140 камер. На железной дороге убрали 650 опасных тропинок, по которым люди пытались сократить путь.