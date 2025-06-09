Андрей Воробьев: еще 6 пешеходных переходов через ж/д пути построят в Подмосковье
Безопасность на железной дороге усилят в Подмосковье. В регионе построят еще шесть пешеходных пешеходов, оснащенных лифтами и подъемниками. Кроме того, на станциях увеличат количество рейдов, чтобы избежать несчастных случаев с зацеперами, рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.
Протяженность железнодорожных путей в Подмосковье превышает 3,3 тысячи километров. На территории региона находится 471 станция и более 1,2 тысячи пешеходных переходов. Ежегодно на них проводят работы, направленные на повышение безопасности пассажиров. Благодаря этому за последние четыре года количество несчастных случаев уменьшилось почти на 30%.
«Мы сделали эту работу комплексной, учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья. Проводим ее совместно с РЖД», — сказал губернатор.
Так, за последние годы в Подмосковье построили семь надземных пешеходных переходов через пути, установили свыше 12 километров ограждений, а также более 140 камер. На железной дороге убрали 650 опасных тропинок, по которым люди пытались сократить путь.
Сейчас в процессе строительства находится четыре перехода: в Лобне, Люберцах и Одинцове. Еще два — в Королеве и Раменском — проектируются. Все они будут оснащены пандусами и лифтами.
По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, Подмосковье активно изучает опыт других регионов. Так, в ближайшее время совместно с РЖД в Московской области реализуют два пилотных проекта по установке шлагбаумов и сферических зеркал на пешеходных переходах.
Отдельное внимание в Подмосковье уделят зацеперам. Из-за популяризации такого опасного хобби увеличивается количество несчастных случаев.
«Зачастую это школьники, ребята из неполных семей, которые предоставлены сами себе. И здесь, конечно, важен диалог с подростком, переключение его на другие активности, как спорт, творчество», — отметил Андрей Воробьев.
Чтобы избежать трагических последствий, в Подмосковье заметно увеличили количество рейдов, а в образовательные учреждения направят 40 персональных анкет зацеперов, которые содержат состав семьи, успеваемость и другие характеристики.
«Минспорт будет привлекать этих детей в секции. Продолжаем работу в этом направлении», — сказал министр.