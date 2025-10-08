Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 8 октября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 8 октября. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей не превышать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Сегодня автоинспекторы Балашихи напомнили пешеходам о способах обеспечить собственную безопасность в темное время суток и в условиях плохой видимости. Также сотрудники ГИБДД вручили детям и взрослым светоотражающие наклейки.