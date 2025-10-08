Автоинспекторы Балашихи напомнили школьникам правила безопасности вблизи дороги

В период школьных каникул в Балашихе состоялось профилактическое мероприятие в рамках социального раунда «Засветись!», организованное инспекторами ГИБДД. К акции присоединились активисты общественных организаций и специалисты автошколы имени Давыдова, объединив усилия для повышения безопасности на дорогах.

Главной целью мероприятия стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Акция проходила у оживленного нерегулируемого пешеходного перехода, где сотрудники ГИБДД и общественники проводили разъяснительную работу с детьми и взрослыми. Особое внимание уделялось правилам безопасного перехода через дорогу и необходимости их строгого соблюдения.

В ходе профилактической беседы инспекторы подробно рассказали участникам движения о способах обеспечить собственную безопасность ночью и в условиях плохой видимости. Особый акцент был сделан на использовании световозвращающих элементов, которые следует крепить на верхнюю одежду. Такие аксессуары делают пешеходов более заметными для водителей в темное время суток, что значительно снижает риск аварий.

В рамках акции представители ГИБДД вручили пешеходам световозвращающие элементы и продемонстрировали, как правильно их закреплять для максимальной эффективности. Кроме того, все участники получили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению правил дорожной безопасности.