Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 8 июля

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 8 июля. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.