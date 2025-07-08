Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 8 июля. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее Андрей Воробьев поручил облагородить парки и пляжи по высоким стандартам. По его словам, летом количество посетителей заметно увеличивается, поэтому важно уделить особое внимание их безопасности и комфорту.
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о модернизации газопроводов в домах
В Забайкалье поймали иностранца с 11 слитками золота
Babushka-boy. Новый образ Шаламе связали с потерей волос
В Чехии признали, что с Россией невозможно «воевать бесконечно»
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 8 июля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте