Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 6 июня

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером в пятницу, 6 июня. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Пробки также наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными в пути, не превышать скорость и держать дистанцию.

Ранее 360.ru писал, что в Одинцове стартовала акция по профилактике нетрезвого вождения. В округе водителям бесплатно раздают наборы для самоконтроля, содержащие три одноразовых алкотестера.