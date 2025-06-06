Акция по профилактике нетрезвого вождения началась в Одинцове

Акция по профилактике нетрезвого вождения началась в Подмосковье. Водителям бесплатно раздают наборы для самоконтроля, содержащие три одноразовых алкотестера и информационные материалы.

«Для того, чтобы предупредить и снизить число ДТП в состоянии опьянения, мы даем водителям простой и наглядный инструмент самоконтроля — так, на следующий день перед обратной дорогой они могут проверить себя и удостовериться, что в выдыхаемом воздухе не содержится паров алкоголя. Ведь безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого водителя», — сказала заместитель министра транспорта Евгения Каретникова.

По данным ГИБДД, с начала года в регионе произошло 93 ДТП с участием нетрезвых водителей — на 16% меньше, чем годом ранее. Зафиксировано 6247 случаев управления авто в состоянии опьянения.

«Мы изготовили 1500 наборов для контроля трезвости для региона, чтобы водители могли сделать ответственный выбор — сесть за руль только будучи уверенным в своей полной трезвости», — сказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

Акция продлится все лето в большинстве муниципалитетов Подмосковья. Жителей призвали сообщать о нетрезвых водителях в полицию.