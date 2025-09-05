Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 5 сентября

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 5 сентября. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом съезде с Новорижского шоссе в Павловской Слободе. Водители получили удобный съезд, благодаря которому смогут экономить в пути до 30 минут. Старт движению на дороге губернатор дал вместе со строителями. Глава региона проехал по новому участку и поблагодарил рабочих.