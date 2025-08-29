«Другое качество жизни». Андрей Воробьев — о новом съезде с Новорижского шоссе в Павловской Слободе
Андрей Воробьев: новый съезд с Новорижского шоссе открыли в Павловской Слободе
Дорогу от Новорижского шоссе до Академической улицы в Павловской Слободе досрочно открыли. Водители получили удобный съезд, благодаря которому смогут экономить в пути до 30 минут. Старт движению дал губернатор Андрей Воробьев.
«Активность и на Новорижской трассе, и в Истринском городском округе очень заметна, особенно в часы пик — утром и вечером мы видели большие пробки в Павловской Слободе. Поэтому решили построить дорогу, которая выведет весь транзит, позволит сэкономить время и тем, кто едет в школу, и тем, кто едет домой», — отметил Воробьев.
Новая дорога выведет транзитный поток за пределы поселка и улучшит транспортную доступность социальных объектов, среди которых технолицей имени Долгих.
Старт движению на дороге губернатор дал вместе со строителями. Глава региона проехал по новому участку и поблагодарил рабочих.
«Это другое качество жизни. Мы считаем, что это важно, запрос у жителей такой был. Это, казалось бы, небольшая — 2,9 километра, — но важная дорога», — отметил он.
На двухполосной дороге обустроили дополнительные въезд и выезд на трассу М-9 «Балтия», а также пешеходную зону и велодорожку. Через реку Белянку возвели три моста — благодаря этому транспортная нагрузка снизится сразу с нескольких населенных пунктов.
В сентябре 2023 года в Павловской Слободе построили еще одну важную дорогу протяженностью 3,3 километра. Она обеспечила удобный выезд на Волоколамское шоссе. В рамках проекта построили две кольцевые развязки, парковки, ливневую канализацию, очистные сооружения и систему освещения.