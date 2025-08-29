Дорогу от Новорижского шоссе до Академической улицы в Павловской Слободе досрочно открыли. Водители получили удобный съезд, благодаря которому смогут экономить в пути до 30 минут. Старт движению дал губернатор Андрей Воробьев .

«Активность и на Новорижской трассе, и в Истринском городском округе очень заметна, особенно в часы пик — утром и вечером мы видели большие пробки в Павловской Слободе. Поэтому решили построить дорогу, которая выведет весь транзит, позволит сэкономить время и тем, кто едет в школу, и тем, кто едет домой», — отметил Воробьев.

Новая дорога выведет транзитный поток за пределы поселка и улучшит транспортную доступность социальных объектов, среди которых технолицей имени Долгих.