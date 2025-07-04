Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 4 июля

В пятницу вечером, 4 июля, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов из 10 возможных. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Заторы также наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В региональном Минтрансе призвали водителей быть внимательными и аккуратными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров на дорогах.

Ранее стало известно, что такси столкнулось с грузовиком в Твери. По предварительным данным, пострадала женщина, ее госпитализировали. Причины и виновник ДТП устанавливаются.