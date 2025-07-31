Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 31 июля

Вечером в четверг, 31 июля, загруженность дорог в Московской области составила пять баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее профилактическое мероприятие «Мотоциклист» стартовало в Балашихе. В ходе него сотрудники ГИБДД будут напоминать владельцам байков о правилах дорожного движения и необходимых документах при поездках.