Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 31 июля

Вечером в четверг, 31 июля, загруженность дорог в Московской области составила пять баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее профилактическое мероприятие «Мотоциклист» стартовало в Балашихе. В ходе него сотрудники ГИБДД будут напоминать владельцам байков о правилах дорожного движения и необходимых документах при поездках.
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