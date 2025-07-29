Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» началось в Балашихе

С 29 июля по 3 августа в городском округе Балашиха сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Его главная цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, а также для выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности на дорогах и снижение количества аварий с участием мотоциклистов. В последние годы количество мотоциклов и скутеров на дорогах значительно возросло, что привело к увеличению числа ДТП. Поэтому контроль соблюдения правил дорожного движения становится особенно актуальным.

Сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать водителям мотоциклов о необходимости иметь при себе все необходимые документы. К ним относятся: водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, а также страховой полис ОСАГО.

Важно отметить, что при управлении мопедом водитель обязан иметь либо водительское удостоверение категории «М», либо удостоверение любой другой категории. Сотрудники Госавтоинспекции также акцентируют внимание мотоциклистов на мерах безопасности. Водителям напоминают о штрафах за нарушение ПДД, включая управление транспортным средством без необходимых прав. Такие меры направлены на то, чтобы повысить уровень ответственности среди водителей мототранспорта и предотвратить возможные трагические последствия.