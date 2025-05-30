30 мая 2025 21:10 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 30 мая Фото: Вечерние пробки в Москве / Медиасток.рф
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 30 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Пробки также наблюдаются на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Водителей призывают быть предельно внимательным и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Напомним,
Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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