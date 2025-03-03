Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 3 марта

Загруженность дорог в Московской области составила пять баллов вечером 3 марта. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском и Дмитровском шоссе.

Движение также затруднено на Щелковском, Новорижском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Очередной этап реконструкции Каширского шоссе начался в Ленинском округе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, до 2026 года там построят путепроводы и развязки, а также организуют бессветофорное движение на некоторых участках — все это позволит водителям значительно сэкономить время в пути до Видного и Москвы.