Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 27 августа

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 27 августа. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Дмитровском, Ярославском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волоколамском, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов. Движение также затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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