Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 27 августа

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 27 августа. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей не превышать скорость, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Сегодня автомобиль каршеринга столкнулся с самосвалом в Новой Москве. Никто не пострадал. Что привело к аварии и кто стал ее виновником, не сообщается.