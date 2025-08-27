Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 27 августа
Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 27 августа. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей не превышать скорость, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.
Сегодня автомобиль каршеринга столкнулся с самосвалом в Новой Москве. Никто не пострадал. Что привело к аварии и кто стал ее виновником, не сообщается.