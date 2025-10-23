Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 23 октября

В четверг вечером, 23 октября, загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Движение оказалось затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также возникли на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.