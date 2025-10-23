Госавтоинспекция Балашихи проверила более 50 машин на правила перевозки детей

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». В ходе акции было проверено более 50 автомобилей с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы особое внимание уделяли соблюдению правил перевозки детей и наличию удерживающих устройств. Мероприятие направлено на снижение рисков ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров и повышение осведомленности водителей о безопасном поведении на дороге.

Госавтоинспекторы напомнили родителям о важности использования автокресел с раннего возраста, подчеркнув, что ребенок должен быть надежно зафиксирован, но при этом без дискомфорта. Водителям рекомендовали строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и избегать резких маневров, а также использовать световозвращающие элементы для повышения видимости пешеходов в темное время суток.