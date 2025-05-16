Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 16 мая

Вечерние пробки в Москве
Фото: Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 16 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Можайском, Новорязанском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Напомним,  Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года. Это одна из ключевых магистралей Ленинского округа, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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