Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 16 мая

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 16 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.