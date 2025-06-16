Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 16 июня

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 16 июня. Основные заторы наблюдаются Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее два человека пострадали в ДТП на севере Москвы. Авария случилась на 79-м километре внутренней стороны МКАД. На участке столкнулись трактор, «Газель» и иномарка Peugeot. Получивших травмы передали врачам скорой помощи.