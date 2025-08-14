Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 14 августа
Вечером в четверг, 14 августа, загруженность дорог в Московской области составила пять баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском и Киевском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Также движение оказалось затруднено на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Напомним, что сегодня утром две полосы перекрыли на Каширском шоссе в Москве из-за массового ДТП. В аварию попали три автомобиля — Geely, Москвич и Renault. Один из них перевернулся. Обошлось без пострадавших.