Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 10 сентября
В среду вечером, 10 сентября, загруженность дорог в Московской области составила пять баллов. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском и Ярославском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Также движение оказалось затруднено на Калужском, Киевском и Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
