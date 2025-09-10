Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 10 сентября

В среду вечером, 10 сентября, загруженность дорог в Московской области составила пять баллов. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском и Ярославском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Калужском, Киевском и Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

