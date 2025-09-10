Водитель ответит в суде за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка в Ленобласти

Тосненский городской суд Ленобласти рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего автомобилиста из-за смертельного ДТП. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, фигурант, находясь под воздействием запрещенных веществ, сел за руль автомобиля Volkswagen. Следуя по трассе, он не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части, врезавшись в опору линии электропередачи.

Смертельные травмы получили два пассажира: маленький ребенок и его мать. Еще трое серьезно пострадали. В ближайшее время водитель предстанет перед судом.