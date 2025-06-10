Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 10 июня

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 10 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком и Волоколамском шоссе. В ведомстве призывают водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать ПДД, скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят безопасность на железной дороге. Для этого в регионе построят еще шесть пешеходных переходов.