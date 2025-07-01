Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 1 июля

Загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов вечером 1 июля. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными из-за возможных осадков, не превышать скорость, держать дистанцию, а также избегать резких маневров.

Вчера стало известно, что дорожное покрытие меняют на трассе М-2 «Крым» в Ленинском округе и Подольске. Работы проводят в основном ночью, чтобы избежать пробок.