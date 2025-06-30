Дорожное покрытие заменят на 20 км трассы М-2 «Крым» в Подмосковье

На участках с 22-го по 34-й километр трассы М-2 «Крым» в Ленинском округе и Подольске меняют асфальт. Во время работ планируют обновить 20 километров дороги. Об этом сообщили в Минтрансе МО со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Дорожники удаляют старое покрытие и укладывают новое для устранения дефектов износа. Чтобы сделать асфальтобетон более прочным, закатывают его по технологии объемно-функционального проектирования.

На участках уже установили временные дорожные знаки, ограничивающие скорость и указывающие направление. Работы проводят в основном ночью, чтобы избежать пробок.

Ремонт планируют завершить в августе.

В ведомстве напомнили, что трасса М-2 «Крым» соединяет столицу с южными регионами России. По ней ежедневно двигается более 170 тысячи легковых машин.