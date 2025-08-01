Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 1 августа

В пятницу вечером, 1 августа, загруженность дорог в Московской области составила пять баллов из 10. Основные заторы возникли на Каширском, Дмитровском и Ярославском шоссе, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Также движение оказалось затруднено на Калужском, Киевском и Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее стало известно о гибели шести человек в ДТП с двумя легковушками под Пензой. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.