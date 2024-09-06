Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 6 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 6 сентября. В региональном Минтрансе сообщили, что основные заторы наблюдаются на трассе А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Ярославском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Ленинградском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Всего утром на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше миллиона автомобилей, что на 1,1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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