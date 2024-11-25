Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 25 ноября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром, в понедельник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находятся свыше 992 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили о гололедице и призвали быть аккуратными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.