Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 23 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 23 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Калужском и Носовихинском шоссе.

В Минтрансе Московской области уточнили, что пробки также наблюдаются на Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Рублево-Успенском, Косинском, Пятницком, Минском, Рязанском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Отмечается, что утром на дорогах зафиксировали свыше 1,1 миллиона автомобилей, что на 0,5% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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