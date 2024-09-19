Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 19 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 19 сентября. Заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве уточнили, что утром на дорогах зафиксировали миллион автомобилей, что на 1,2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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