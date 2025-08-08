Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 8 августа

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 8 августа. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новых подходах к ремонту дорог в Подмосковье. В планах — трансформировать систему ремонта дорог в ближайшие три года, чтобы жители могли лучше понимать, где и когда ожидать изменения.