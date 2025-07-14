Андрей Воробьев рассказал о новых подходах к ремонту дорог в Подмосковье

Свыше тысячи участков муниципальных дорог продолжают ремонтировать в Подмосковье. Их планируют привести в порядок до 15 сентября. В ближайшие годы эту отрасль планируют трансформировать, чтобы жители испытывали еще меньше дискомфорта на время проведения работ, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Ежегодно в Подмосковье наращивают объемы и темпы ремонта дорог. Особое внимание уделяют вылетным магистралям и загруженным участкам. Так, в этом году в порядок приведут еще более тысячи участков.

Как отметил губернатор, в эту работу активно внедряют новые методики и подходы. В планах — трансформировать систему ремонта дорог в ближайшие три года, чтобы жители могли лучше понимать, где и когда ожидать изменения. Благодаря этому специалисты смогут более эффективно планировать работы и не создавать лишних неудобств для людей.

«Подход к содержанию дорог, к их обслуживанию, ремонту, строительству, требует самых современных подходов», — сказал Воробьев.