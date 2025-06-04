Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 4 июня

Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 4 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Пробки также наблюдаются на Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком и Волоколамском шоссе. Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее на трассе А-107 в Щелкове столкнулись пять машин: три легковушки и два грузовика. В результате ДТП получили травмы пассажиры одного из автомобилей — 29-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. Обстоятельства аварии устанавливают.
Супруги Рыбаковы в Павловском Посаде отметили золотую свадьбу
Капремонт центра творчества завершат в Чехове в третьем квартале 2025 года
Назвала возможная причина взрыва под Воронежем
Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Тендер на реконструкцию центрального теплового пункта объявили в Лосино-Петровском
Прозрачнее и безопаснее. Что изменится в правилах ведения ЕГРН с 1 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте